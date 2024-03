Polícia Militar deflagra operações em cidades do Sul Fluminense

Coordenada pelo 5° CPA (PMERJ) e 5° DPA (PCERJ), a operação consiste em um conjunto de operações com buscas e abordagens deflagradas simultaneamente em nove municípios distintos. Desta vez, as cidades a receberem a operação foram Angra dos Reis, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Pinheiral, Porto Real e Itatiaia.

