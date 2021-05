Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 16:58 horas

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da PM realizaram nesta sexta-feira, dia 14, uma das maiores apreensões de drogas este ano em Volta Redonda, após estourarem um depósito do tráfico de drogas, no bairro Santa Cruz, na Rua Matheus Daniel. Supostos traficantes que estavam no local conseguiram fugir para uma área de mata.

Na casa foram encontrados 102 tabletes grandes de maconha, 1.507 pinos de cocaína, 36 pedras de crack, 88 munições calibre 556, 149 calibre 762 e dois carregadores de fuzil.

O material foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.