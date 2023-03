Polícia Militar prende homem no Jardim Beira Rio, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 10:08 horas

Com ele foram apreendidas drogas e munições

Resende – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam nesta terça-feira (27), um homem de 28 anos, suspeito de tráfico de drogas. Os agentes faziam patrulhamento na área quando avistaram dois homens com mochila. Ao verem os policiais, os suspeitos atiraram e fugiram para uma área de mata.

A equipe do 37º BPM revidou e iniciou as buscas. Um dos homens chegou a ser baleado no tornozelo. Com ele foi encontrada uma mochila contendo 71 pinos de cocaína, 07 embalagens de haxixe e 41 munições intactas de calibre 9mm. O homem trajava uma capa de colete preta, que também foi apreendida.

Após ser atendido no Hospital de Emergência, o suspeito foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado por tráfico de drogas, resistência qualificada e porte ilegal de arma de fogo. O outro suspeito segue sendo procurado pela Polícia.