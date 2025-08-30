Polícia Militar prende jovem com drogas e pistola em Porto Real

Porto Real – Um jovem de 22 anos foi preso na noite desta sexta-feira (29) com drogas e uma pistola no bairro Jardim Real, em Porto Real. A ação foi realizada por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 19h45, após denúncia de que homens estariam praticando tráfico de drogas na Rua Dom Pedro II.

De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os agentes do PATAMO III encontraram os suspeitos. Ao perceberem a presença da viatura, eles tentaram fugir. Um deles foi preso. O outro suspeito conseguiu escapar.

Com o jovem, os policiais apreenderam uma pistola 9mm da marca Smith & Wesson, dois carregadores, 30 munições, além de 114 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, R$ 20 em espécie e um aparelho celular iPhone 11.