Polícia prende dois homens suspeitos de tráfico na Monsuaba

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 19:51 horas

Angra dos Reis – Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (24) na Monsuaba, em Angra dos Reis, após policiais militares terem ido verificar informações do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre pessoas armadas na Rua Benedito Teixeira do Nascimento.

Os policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) informaram que ao chegar no local denunciado, encontraram dois homens armados que, ao avistarem os agentes, não resistiram e acabaram se entregando. Com eles foram encontrados 38 pinos de cocaína, 20 cigarros de maconha, quatro tabletes de maconha, duas pistolas calibre 9mm e 27 munições. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Disque Denúncia solicita a população que continue a denunciar atividades criminosas em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.