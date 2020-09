Polícia prende dois suspeitos de tráfico em Vassouras

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 15:23 horas

Vassouras – Policiais da 95ª DP (Vassouras) prenderam, nesta quinta-feira(17), dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles foram capturados nos bairros Toca dos Leões e Matadouro, em Vassouras.

Segundo os agentes, eles foram localizados após trabalho de inteligência que investiga o tráfico de drogas na localidade. Com um dos suspeitos foram apreendidos 13 embalagens contendo maconha e 16 contendo cocaína. O material foi encontrado escondido em uma mata no bairro Toca dos Leões.

Ainda de acordo com os policiais, durante as diligências eles identificaram um homem que receberia o material entorpecente do suspeito, preso primeiro. Na casa dele, no bairro Matadouro, foram apreendidos 22 invólucros de maconha prensada e 15 sacolés de cocaína.