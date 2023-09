Polícia prende dois suspeitos transportando drogas em Valença

Valença – Na noite de segunda-feira (4), Policiais Militares do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM), detiveram dois suspeitos de trafico de drogas, transportando 47 pinos de cocaína e 40 tabletes de maconha no bairro Aparecida em Valença.

Segundo informações da ocorrência, os suspeitos foram abordados num Monza vermelho que seguia pela Rua Professora Silvinha Borges Graciosa. As drogas foram localizadas no interior do veículo.

Os suspeitos, juntamente com as drogas foram levados para a 91ª DP onde o caso foi registrado.

Imagens: cedidas pela PM