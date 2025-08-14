quinta-feira, 14 agosto 2025
Fale conosco

Polícia prende em VR liderança de facção criminosa de Pinheiral

Prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (14), no bairro Retiro

by arthur

Foto: Reprodução

Volta Redonda – Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (14), em Volta Redonda, suspeito de clonagem de veículo. Após análise da Secretaria de Estado de Polícia Civil, ele foi identificado como líder do TCP no município de Pinheiral.

A prisão ocorreu no bairro Retiro, onde agentes localizaram e abordaram o carro conduzido pelo homem, que já vinha sendo monitorado sob suspeita de ter sido clonado. A inspeção confirmou que o veículo era um clone.

O indíviduo foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado ao sistema prisional.

Você também pode gostar

Polícia Civil prende homem condenado por estupro de...

PM de Paraty recebe novas viaturas em celebração...

PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas...

Homem condenado por tráfico é preso no Piteiras,...

Policiais intimam motorista que subiu escadaria com caminhonete...

Caminhão e carreta colidem em Itatiaia e interditam...

Homem é preso por importunação sexual contra agentes...

Morre Francisco Ramundo, empresário e membro do Conselho...

Ceam de BM divulga balanço de atendimentos à...

Idoso de VR retorna para casa com apoio...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996