Polícia prende em VR liderança de facção criminosa de Pinheiral

Volta Redonda – Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (14), em Volta Redonda, suspeito de clonagem de veículo. Após análise da Secretaria de Estado de Polícia Civil, ele foi identificado como líder do TCP no município de Pinheiral.

A prisão ocorreu no bairro Retiro, onde agentes localizaram e abordaram o carro conduzido pelo homem, que já vinha sendo monitorado sob suspeita de ter sido clonado. A inspeção confirmou que o veículo era um clone.

O indíviduo foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado ao sistema prisional.