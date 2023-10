Polícia prende homem por falsidade ideológica e associação criminosa em BM

Barra Mansa – Um homem foi à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para registrar a ocorrência de um roubo de veículo e acabou preso. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o homem disse que havia sido roubado na noite de terça-feira (10), por volta das 23h30, no Centro de Barra Mansa.

A Polícia Civil de Barra do Piraí (88ª DP), porém, alertou os agentes e informou que na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3h, o veículo supostamente roubado foi apreendido, pois estaria sendo utilizado em furtos de cabos de cobre na região.

Mesmo diante das informações da 88ª DP, o suspeito insistiu em manter sua versão dos fatos: que teria sido vítima de roubo. Após alguns instantes, e sabendo que permaneceria preso, decidiu dizer a verdade. Agora, ele responderá por falsa comunicação de crime, falsidade ideológica e associação criminosa.