Polícia prende suposto traficante de drogas em Valença

Matéria publicada em 30 de outubro de 2021, 09:27 horas

Valença – Policiais militares flagraram um jovem de 23 anos, com dois papelotes de maconha, nessa sexta-feira, dia 29, em Valença. O suspeito informou aos agentes que tinha acabado de comprar os entorpecentes de um homem que mora na Rua Bernardinho de Souza Rocha, no Barão do Juparanã.

O suposto traficante tentou fugir pela porta dos fundos da casa, ao avistar a aproximação dos PMs, mas foi detido pelos agentes. Na residência dele foram apreendidos 63 papelotes de cocaína e 33 tabletes de maconha.

A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Valença, onde apenas o suposto usuário de drogas foi liberado para responder, em liberdade, pleo porte de entorpecente.