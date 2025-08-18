segunda-feira, 18 agosto 2025
Fale conosco

Polícia prende suspeito de homicídio em operação em Paraíba do Sul

Ação integrada apreendeu drogas, munições e a moto usada no crime

by Mayra Gomes

Paraíba do Sul – Uma operação integrada do 38º Batalhão de Polícia Militar, da 107ª Delegacia de Polícia e da Guarda Civil Municipal prendeu, nesta segunda-feira (18), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento em um homicídio no Morro da Alegria, em Paraíba do Sul. A ação foi realizada poucas horas após o crime, como resposta rápida das forças de segurança.

A investigação contou com informações de moradores e análise de imagens de monitoramento. O suspeito foi localizado no bairro Cantagalo, em Três Rios, e levado para a 107ª DP.

Na residência dele, a polícia apreendeu 100 pinos de cocaína, 37 tiras e 150 gramas de maconha, 19 munições de calibre .40, sete munições de 9mm, três carregadores de pistola, duas balanças de precisão, R$ 34 em espécie e materiais de endolação. Também foram encontrados três celulares, quatro capacetes, uma jaqueta e a motocicleta usada no crime. Um cofre apreendido continha pertences de um familiar do suspeito.

O suspeito foi autuado por homicídio doloso e tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

 

Você também pode gostar

Polícia Federal prende homem condenado por pornografia infantil...

Homem é preso após tentar invadir casa de...

Sacolas com drogas são apreendidas em operação em...

Justiça determina quebra de sigilo pela Google após...

VR: Guarda Municipal apreende moto conduzida por adolescente...

Operação Impacto prende 10 pessoas em Barra Mansa

Homem é preso após tentativa de homicídio em...

Mulher é presa com cocaína escondida na roupa...

Em tentativa de homicídio, homem é baleado no...

Homem é encontrado morto dentro de caminhonete em...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996