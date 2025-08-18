Polícia prende suspeito de homicídio em operação em Paraíba do Sul

Paraíba do Sul – Uma operação integrada do 38º Batalhão de Polícia Militar, da 107ª Delegacia de Polícia e da Guarda Civil Municipal prendeu, nesta segunda-feira (18), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento em um homicídio no Morro da Alegria, em Paraíba do Sul. A ação foi realizada poucas horas após o crime, como resposta rápida das forças de segurança.

A investigação contou com informações de moradores e análise de imagens de monitoramento. O suspeito foi localizado no bairro Cantagalo, em Três Rios, e levado para a 107ª DP.

Na residência dele, a polícia apreendeu 100 pinos de cocaína, 37 tiras e 150 gramas de maconha, 19 munições de calibre .40, sete munições de 9mm, três carregadores de pistola, duas balanças de precisão, R$ 34 em espécie e materiais de endolação. Também foram encontrados três celulares, quatro capacetes, uma jaqueta e a motocicleta usada no crime. Um cofre apreendido continha pertences de um familiar do suspeito.

O suspeito foi autuado por homicídio doloso e tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.