Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 16:39 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, deram prosseguimento nesta segunda-feira, dia 7, as buscas na tentativa de prender outras pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de um homem com deficiência auditiva. No último dia 1 deste mês, os agentes já tinham prendido um casal também suspeito na participação do mesmo crime.

A ação foi em cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Os suspeitos também são surdos-mudos.

A mulher foi presa no bairro de Japuíba, Angra dos Reis, e o homem foi capturado em sua casa, na Estrada Chapéu do Sol, em Paraty, após dados obtidos pelo setor de inteligência da 166ª DP.

Na delegacia, os suspeitos prestaram depoimento com ajuda de um intérprete de libras. De acordo com os agentes, o homem informou que praticou o crime, em dezembro de 2020, a mando da mulher, pois ela alegou que a vítima havia abusado e roubado sua filha.

As investigações continuam para identificar e prender outros participantes do crime.