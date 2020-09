Polícia realiza operação contra ocupação ilegal em Mangaratiba

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 15:01 horas

Mangaratiba – A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da 165ª DP (Mangaratiba), deflagrou na manhã desta quinta-feira (24) a Operação Integrada Alto Itacuruçá, com o objetivo de coibir crimes ambientais, especialmente ocupações irregulares em Mangaratiba, no interior do Parque Estadual Cunhambebe. Esse tipo de ocupação vem progredindo nos limites imediatos e no interior de áreas protegidas. Até o momento, já houve uma prisão em flagrante e foram encontradas armas e munições.

De acordo com a delegacia da região, as expansões ilegais e desordenadas se tornam berço para prática de diversos crimes e ameaçam áreas com relevância ambiental instituídas legalmente pelo poder público. Os agentes também pretendem evitar que a ocupação do parque possibilite o domínio de facções criminosas de milícia ou tráfico de drogas.

A ação ocorre em parceria com Unidades de Polícia Ambiental, 33º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros e prefeitura de Mangaratiba.

O Parque Estadual Cunhambebe, com aproximadamente 38 mil hectares, abrange partes dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí e é uma das áreas de preservação dos remanescentes de Mata Atlântica no estado.