Polícia registra homicídios em Angra dos Reis e Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 14:54 horas

Angra dos Reis e Barra do Piraí – Na segunda-feira (14), um menor de 14 anos foi morto com tiros na cabeça no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. O corpo do adolescente foi encontrado próximo a uma moto.

Policiais da 106ª DP (Angra dos Reis) desconhecem o autor dos tiros e o motivo do crime. A procedência do veículo, encontrado abandonado, também está sendo investigada.

Outro assassinato

Policiais da 88º DP (Barra do Piraí) também vivem situação parecida. Eles não sabem ainda quem matou um homem e jogou o corpo em uma cisterna, no bairro Roseira.

Os agentes acreditam que a vítima foi morta em outro local e desovada na cisterna. O homem apresentava sinais de espancamento.