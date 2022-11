Polícia resgata 58 pássaros silvestres em Valença

Matéria publicada em 1 de novembro de 2022, 10:49 horas

Valença – Cinquenta e oito pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro em Valença na segunda-feira, 31, após policiais terem recebido denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

A denúncia citava que no interior de uma residência localizada no bairro Dudu Lopes, uma pessoa mantinha quase 100 pássaros sem nenhuma anilha ou documentação. De posse das informações, os policiais procederam à Rua Eugênio de Souza Nunes, onde durante fiscalização no imóvel, identificaram 30 coleiros, 13 tico ticos, sete tizius, quatro azulões e quatro trinca ferros, todos sem anilhas de identificação.

Quando perguntada acerca das licenças necessárias para mantê-los em cativeiro, a proprietária informou que os animais eram de seu marido, que não se encontrava no local. Diante dos fatos, foi dada ciência de crime ambiental conforme artigo 29 da lei 9605/98, os animais recolhidos e encaminhados à 91ª DP, para o registro de ocorrência. Vale ressaltar que as aves foram recolhidas e levadas para o Parque Estadual da Serra da Concórdia, onde serão devolvidos ao seu habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.