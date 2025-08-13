quarta-feira, 13 agosto 2025
Fale conosco

Polícia Rodoviária prende três suspeitos com 40 litros de drogas em Pinheiral

Material ilícito seria revendido durante festa em Valença

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Pinheiral – Durante uma operação de fiscalização de trânsito na RJ-141, rodovia que liga Pinheiral ao distrito de Dorândia, policiais rodoviários abordaram um veículo Ford Fiesta após denúncias recebidas.

No carro estavam três ocupantes. Durante a abordagem, uma mulher tentou se desfazer de um galão de 40 litros de drogas, mas foi impedida pela ação da equipe policial.

Em depoimento, os suspeitos confessaram que haviam adquirido o conteúdo ilícito no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, por R$ 500, com a intenção de revendê-lo durante a Festa da Glória, em Valença, com possibilidade de lucro de cerca de R$ 4.000.

Os indivíduos, o veículo e o material apreendido foram levados à 88ª Delegacia de Polícia. Por determinação do delegado de plantão, eles foram enquadrados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O veículo permaneceu apreendido, e os três suspeitos ficaram presos à disposição da Justiça.

 

Você também pode gostar

Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de...

Engavetamento envolvendo dois carros e duas motos deixa...

Barra Mansa: criminosos aplicam golpes com falso cadastro...

Polícia Civil prende 22 em operação contra o...

Operação da Polícia Civil apreende drogas e rádio...

Operação coíbe criação irregular de cavalos em condomínio...

PF deflagra operação contra armazenamento e compartilhamento de...

Guarda Ambiental de Barra Mansa prende homem no...

Homem condenado por estupro de vulnerável é preso...

Polícia Civil apreende moto clonada e prende suspeito...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996