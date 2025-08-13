Polícia Rodoviária prende três suspeitos com 40 litros de drogas em Pinheiral

Pinheiral – Durante uma operação de fiscalização de trânsito na RJ-141, rodovia que liga Pinheiral ao distrito de Dorândia, policiais rodoviários abordaram um veículo Ford Fiesta após denúncias recebidas.

No carro estavam três ocupantes. Durante a abordagem, uma mulher tentou se desfazer de um galão de 40 litros de drogas, mas foi impedida pela ação da equipe policial.

Em depoimento, os suspeitos confessaram que haviam adquirido o conteúdo ilícito no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, por R$ 500, com a intenção de revendê-lo durante a Festa da Glória, em Valença, com possibilidade de lucro de cerca de R$ 4.000.

Os indivíduos, o veículo e o material apreendido foram levados à 88ª Delegacia de Polícia. Por determinação do delegado de plantão, eles foram enquadrados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O veículo permaneceu apreendido, e os três suspeitos ficaram presos à disposição da Justiça.