Polícia suspeita que jovem desaparecido tenha sido executado em condomínio de Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 16:27 horas

Volta Redonda – Um depoimento prestado na 93ª DP (Volta Redonda), levou a polícia a não descartar, entre várias hipóteses, que Douglas Juventino Gonçalves, de 18 anos, tenha sido morto a tiros dentro do condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Roma.

O rapaz está desaparecido desde segunda-feira, dia 10, e foi visto pela última vez por um amigo caminhando para dentro do condomínio, após receber ordens de oito homens, sendo que dois deles estavam em uma moto.

Segundo a testemunha, Douglas e um amigo estavam em um ponto de ônibus, após retornarem do conjunto habitacional, onde já moraram.

Na ocorrência policial consta que, a vítima foi abordada pelo grupo, que a informou que era para Douglas subir na moto, porque algumas pessoas queriam falar com ele.

– Sobe aí que os caras quer (sic) falar com você lá atrás – reproduziu o depoente, do mesmo modo que falaram com Douglas.

Ainda pelo relato, a vitima não subiu na moto, mas foi caminhando em direção ao local onde fica instalada a churrasqueira do condomínio.

O amigo, que estava também no ponto de ônibus, seguiu Douglas, mas o perdeu de vista. Ele só ouviu aproximadamente seis tiros, e não viu mais Douglas, que permanece sumido.

Outro desaparecido

Completam nesta quarta-feira, dia 12, mais de dois meses que Breno Afonso Silva Oliveira, morador no bairro Retiro, também de Volta Redonda, desapareceu.

A mãe, Marta Francisca da Silva Oliveira, disse que o filho foi visto pela ultima vez, acompanhado de um grupo de jovens para jogar bola no alto de um morro no bairro Açude IV.

Testemunhas informaram à Marta que viram o grupo retornando após a partida de futebol, menos Breno. Após esse dia, não se teve mais notícias do jovem.