Polícia troca tiros com bandidos no bairro Fazenda da Barra III

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram recebidos a tiros de pistola por três bandidos quando patrulhavam nas proximidades do condomínio Gardênia, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende. Os policiais revidaram a agressão, mas após a troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata e não foram mais localizados.

Nenhum policial ficou ferido durante a ação, mas eles conseguiram identificar dois dos suspeitos que já são conhecidos pelo polícia como integrantes do crime organizado. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia.