Policiais apreendem duas granadas de alto poder destrutivo em Angra

Angra dos Reis – Através de informações passadas pelo Disque Denúncia (0300-253-1177), policiais militares do 5º CPA, lotados no 33º Batalhão de Polícia, apreenderam duas granadas de alto poder destrutivo nesta quinta-feira (16). Os dispositivos foram encontrados no Morro da Glória, durante uma operação da PM.

O suspeito que estava em posse das granadas fugiu depois de efetuar disparos de arma de fogo em direção aos agentes.

Durante varredura no local, os policiais encontraram os explosivos. O material apreendido foi levado para a 166ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.