Policiais civis participam de treinamento de tiro tático de fuzil

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 08:08 horas

Rio de Janeiro – Policiais civis da segunda turma do Treinamento de Tiro Tático de Fuzil participaram de uma aula, nessa sexta-feira (13), na Cidade da Polícia., no Rio de Janeiro. O curso é ministrado pela Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol) e tem como objetivo aprimorar competências na área operacional e a qualificação dos agentes no manuseio, uso e disparo de armas de fogo tipo fuzil.

O treinamento tem duração de 10 horas e aborda as seguintes ações: diferenças individuais de cada armamento; desmontagem, montagem, manutenção, fundamentos do tiro, posicionamento; funcionamento de pistola desmontagem e montagem; tiros em pé e de joelho, troca de carregador tático e emergencial; e transição de arma longa para a pistola. As aulas acontecerão toda sexta-feira, na Cidade da Polícia.