Policiais civis prendem em Itaguaí, foragido da Justiça

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 13:19 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP, Edézio Ramos, informou à imprensa na tarde desta segunda-feira, dia 09, que policiais civis, por intermédio da delegacia de Volta Redonda, prenderam na manhã de hoje, em Itaguaí, um homem, de 34 anos, considerado foragido da Justiça, por suspeita de roubo.

De acordo com o delegado, o suspeito possui mandado de prisão expedido em 21/08/2013, pelo Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, pelos crimes de roubo e lesão corporal, através dos Artigos 157, § 2º, II c/c art. 129 caput, n/f do art. 69 todos do Código Penal.

Edézio Ramos destacou que a prisão foi possível após cruzamento de dados do setor de inteligência da Polícia Civil. O homem, segundo o delegado, foi condenado a pena de 05 anos de prisão no regime semi-aberto.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através dos seguintes números: Disque Denúncia 0300-253-1177; ou através do WhatsApp (21) 96802-1650 ou WhatsApp da 93ª DP (24) 99924-2496. O sigilo é garantido.