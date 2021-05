Policiais civis prendem suspeito com drogas e armas no Açude em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 16:43 horas

Volta Redonda – Agentes da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam, nesta segunda-feira, dia 17, um jovem de 22 anos, no bairro Açude III, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Volta Redonda. A intenção dos agentes também era cumprir um mandado de prisão temporária de 30 dias, contra outro homem, suspeito de envolvimento no assassinato de Washington Luiz Gonçalves de Oliveira, de 27 anos. Porém, ele não foi encontrado.

O homicídio foi no dia 22 de março deste ano, também no Açude, em Volta Redonda. Já em uma casa, onde o jovem que foi preso estava, na Avenida Francisco Antônio Francisco, foram apreendidos 337 pinos contendo cocaína, 34 tabletes de maconha, duas pistolas calibre 380, com carregadores municiados e dois rádios.

Edézio disse que o suspeito confessou ser “vapor do tráfico” (vendedor de drogas). Ele foi levado para a 93ª DP onde passou a responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma.

O homem, que não foi encontrado, já é considerado foragido. Segundo o delegado, o suspeito fugitivo é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, e matou Washington que pertencia a facção rival, Terceiro Comando Puro.

– O homicídio praticado contra Washington foi em decorrência de confronto entre facções rivais, pela disputa do domínio dos pontos de venda de entorpecentes na área onde estão localizados os Açudes I, II, III e IV – explicou Edézio.