Matéria publicada em 15 de março de 2021, 20:40 horas

São Paulo e Resende – A equipe da 89ª DP (Resende) realizou, nesta segunda-feira (15), a operação “Sapato Branco” para cumprimento de mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra suspeitos de furtar um condomínio de luxo, em Resende. A ação aconteceu no estado de São Paulo e contou com apoio da Polícia Civil paulista e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os agentes apreenderam joias furtadas e o veículo utilizado no crime. Um dos bandidos procurados já está preso em Brasília e o outro criminoso está foragido.

Segundo os agentes, o crime aconteceu no dia 24 de novembro de 2020. Na ocasião, os criminosos furtaram, em dois apartamentos, R$ 51 mil, diversas joias, moedas estrangeiras – como dólares, euros, peso mexicano, libras e outras -, um recibo de compra e venda e documento de um carro. Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras do condomínio, da Prefeitura de Resende e outras instaladas pelo trajeto percorrido pelos bandidos. Após uma análise detalhada, foi possível apurar a participação de quatro elementos.

Com as imagens do automóvel utilizado no crime, a equipe da 89ª DP realizou um trabalho de inteligência e levantou informações com a PRF sobre possíveis deslocamentos do carro. Os agentes descobriram que o veículo já vinha sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal por suspeita de participação em furtos a residências de luxo no Rio de Janeiro e no estado de Goiás.