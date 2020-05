Policiais conduzem um suspeito à delegacia e intimam outra pessoa por possível crime ambiental

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 18:28 horas

Paraty – Policiais da 4ª UPAm conduziram à delegacia de Paraty uma pessoa suspeita de crime ambiental. Eles constataram, em um terreno no bairro Várzea do Corumbé, em Paraty, cerca de 200 metros quadrados com recentemente a movimentação de terra. No local, os policiais verificaram a existência de diversas árvores de pequeno e grande porte cortadas. Ao ser questionado pelos policiais sobre as licenças ambientais pertinentes para aquela atividade, o responsável pelo terreno informou que não as possuía.

Durante a fiscalização nas proximidades, já que havia outra denúncia do Linha Verde sobre crime ambiental ali, os policiais perceberam a abertura de uma estrada com cerca de 100 metros de extensão ao lado do terreno e foram ao local. A via dava acesso a cinco lotes com aproximadamente 200 metros quadrados cada, que tinham indícios de uso de retroescavadeira, extração irregular de árvores e movimentação de barro.

Os policiais então foram à residência indicada na denúncia, mas a responsável não quis falar com os agentes, negando-se a mostrar qualquer tipo de documentação referente aquela atividade. Não havia nenhuma placa ou informação no terreno dando conta das licenças ou autorizações. Assim, a equipe de policiais ambientais se dirigiu à 167ª DP com o primeiro acusado, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 38 da lei de crimes ambientais, enquanto que a responsável pela última ocorrência acabou sendo intimada à comparecer posteriormente naquela delegacia com intuito de esclarecer à autoridade policial, todo o ocorrido e se há de fato alguma licença para a atividade em questão.