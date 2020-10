Policiais da Barreira Fiscal realizam Operação Pente Fino II

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 18:21 horas

Itatiaia – Policiais militares que atuam no posto da Barreira Fiscal (Nhangapi), às margens da Via Dutra, em Itatiaia, realizaram nesta sexta-feira (16), a operação Pente Fino II. As fiscalizações ocorreram na RJ-155, em Rio Claro, RJ 157, em Barra Mansa, e RJ-159, conhecida como estada Quatis-Passa Três.

Em uma das investidas, foram apreendidos três caminhões carregados com 80,6 mil garrafas de cerveja e 18,1 mil latas da mesma bebida.

A operação teve objetivo de coibir a entrada de armas e drogas no Estado do Rio de Janeiro, assim como, veículos transportando mercadorias sem documentação fiscal, que é exigido pela legislação. Foi o caso, da apreensão dos caminhões carregados com cerveja.

Também foi interceptado um ônibus, que transportava peças sem documento fiscal, com óculos, bonés, camisas, entre outros assessórios. Um auditor fiscal foi solicitado ao local das apreensões, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.