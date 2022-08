Policiais da Operação Segurança Presente em Três Rios e do 38° BPM desarticulam central de receptação de celulares furtados

Matéria publicada em 8 de agosto de 2022, 18:23 horas

Na ação foi preso um homem de nacionalidade chinesa

Três Rios- Agentes da Operação Segurança Presente em Três Rios, em conjunto com o serviço de inteligência do 38° BPM, desarticularam, na manhã desta segunda-feira (08/08), uma central de receptação de celulares furtados, localizada no Centro de Três Rios, e prenderam um homem de nacionalidade chinesa.

O suspeito cobrava uma taxa dos criminosos para desbloquear e formatar os aparelhos para que fossem utilizados ou vendidos. O homem foi conduzido para a 108° DP, juntamente com 48 aparelhos celulares apreendidos, onde o mesmo permaneceu preso à disposição da justiça. Ele já havia sido notificado pela Polícia Federal, em fevereiro deste ano, que teria 60 dias para deixar o país por estar ilegalmente.