Barra do Piraí – Na tarde de sexta-feira (15), agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam cerca de 970 pinos plásticos contendo cocaína. De acordo com a ocorrência, o material estava escondido em uma área de mata em Barra do Piraí. Todo o material foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), onde o caso foi registrado.