Policiais do 10º BPM aplicam medida protetiva e flagram suspeito com armas e munições

Barra do Piraí – Ao auxiliar o Judiciário a cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado à Lei Maria da Penha e garantir a aplicação de medida protetiva de urgência, policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem, de 33 anos, por posse ilegal de armas. O caso aconteceu em Dorândia, distrito de Barra do Piraí, nesta sexta-feira (11).

De acordo com a ocorrência policial, o rapaz – embora tenha negado o fato à Polícia – estaria mantendo em casa duas espingardas calibre 20; um revólver calibre 38 com cinco munições intactas; várias munições de calibre 38 e 20, além de aves de diversas espécies. Tanto o suspeito quanto o material apreendido foram levados para a 88ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.