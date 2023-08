Policiais do 28º BPM prendem suspeitos de tráfico no Vila Brasília

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam, neste sábado (12), dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Vila Brasília. Com eles, foram encontrados uma mochila, dois rádios transmissores, 150 pinos de cocaína, 32 trouxinhas de maconha, 62 tiras de maconha, 133 pedras de crack, um celular e R$ 66 em espécie. Tanto os suspeitos quanto o material apreendido foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia.