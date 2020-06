Policiais do Batalhão de Choque são atacados a caminho de Angra dos Reis

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 09:09 horas

Rio – Policiais militares do Batalhão de Choque foram atacados a tiros por traficantes do Parque União, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O comboio policial seguia em direção a Angra dos Reis na manhã desta quarta-feira, dia 17, onde faria uma operação. No entanto, ao passarem pelo Complexo da Maré os policiais se tornaram alvos de disparos vindo da favela.

Os PMs desceram dos veículos e fizeram uma incursão pelo Parque União. Segundo o comando da corporação, o objetivo foi cessar o ataque e preservar a segurança de quem passava pela Avenida Brasil. A pista chegou a ser interditada.