Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual prendem foragido da Justiça em Paty do Alferes

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 15:21 horas

Paty do Alferes – Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual prenderam um homem de 49 anos, considerado foragido da Justiça. O suspeito, na segunda-feira, dia 3, conduzia um Honda Civic, prata, placa KWJ-2844 (RJ), quando foi abordado pelos policiais na RJ-125 (Estrada Avelar – Granja Califórnia), Km 70, em Paty do Alferes.

Contra o motorista havia uma mandado de prisão, em aberto, por homicídio. Ele foi levado para a Delegacia de Miguel Pereira, onde também o veículo interceptado ficou apreendido.

O suspeito estava para ser transferido para o sistema prisional.

Segundo os policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o homem detido tem anotações criminais por roubo e violência contra a mulher.