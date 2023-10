Policiais impedem tragédia no Ano Bom, em Barra Mansa

Barra Mansa – Os policiais militares Alexandre Lacerda e Arley dos Santos impediram uma tragédia na noite desta sexta-feira (6), no bairro Ano Bom.

Segundo o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, os agentes se depararam com um homem, de 57 anos, na Ponte Nilo Peçanha. Após uma longa conversa, durante a qual tranquilizaram o senhor, os PMs convenceram-no a não se jogar no rio Paraíba do Sul. Aos agentes, ele disse estar em depressão profunda e com muitos problemas de ordem pessoal. Mais tranquilo, o homem foi levado pelos PMs para casa, no bairro Vila Coringa, onde se comprometeu a buscar auxílio médico.

Centro de Valorização da Vida

O CVV (Centro de Valorização da Vida), fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Atende todas as pessoas por telefone, e-mail, web-chat, Skype, carta e pessoalmente, não importando sua classe social, cor, religião, sexo ou filiação partidária.

Os contatos são feitos pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos 78 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail. Busque ajuda.