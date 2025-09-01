Policial militar é morto durante operação na Zona Norte do Rio

Rio – Um policial militar morreu na manhã desta segunda-feira (1º) durante uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Após a ação, criminosos tomaram ao menos três ônibus para erguer barricadas. Escolas e postos de saúde da região não funcionaram.

De acordo com a Polícia Militar, o subtenente Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, foi atingido por um disparo acima do colete, próximo ao pescoço, enquanto fazia buscas por suspeitos dentro de uma igreja evangélica na Rua Javata, local onde houve o confronto. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, mas não resistiu.

A PM informou que a equipe do militar foi cercada por criminosos durante a troca de tiros. Dois homens suspeitos de participar do ataque contra policiais do 41º BPM (Irajá) também ficaram feridos, foram socorridos e permanecem internados sob custódia no mesmo hospital.

Imagens gravadas por moradores mostram marcas de tiros nas paredes e no piso da igreja, além de cápsulas recolhidas no local.

Figueira ingressou na corporação em 2002, era lotado no 41º BPM, e deixa esposa e três filhos. Em nota, o Hospital Ronaldo Gazolla informou que ele já chegou sem vida à unidade.

A Polícia Militar afirmou que a operação, conduzida pelo Comando de Operações Especiais (COE), foi iniciada nas primeiras horas da manhã e tem como objetivo conter a atuação de criminosos ligados a disputas por território, além de combater roubos de veículos e cargas.