segunda-feira, 1 setembro 2025
Fale conosco

Policial militar é morto durante operação na Zona Norte do Rio

Subtenente atingido por um disparo acima do colete, enquanto fazia buscas por suspeitos dentro de uma igreja evangélica

by arthur

Foto: Reprodução

Rio – Um policial militar morreu na manhã desta segunda-feira (1º) durante uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Após a ação, criminosos tomaram ao menos três ônibus para erguer barricadas. Escolas e postos de saúde da região não funcionaram.

De acordo com a Polícia Militar, o subtenente Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, foi atingido por um disparo acima do colete, próximo ao pescoço, enquanto fazia buscas por suspeitos dentro de uma igreja evangélica na Rua Javata, local onde houve o confronto. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, mas não resistiu.

A PM informou que a equipe do militar foi cercada por criminosos durante a troca de tiros. Dois homens suspeitos de participar do ataque contra policiais do 41º BPM (Irajá) também ficaram feridos, foram socorridos e permanecem internados sob custódia no mesmo hospital.

Imagens gravadas por moradores mostram marcas de tiros nas paredes e no piso da igreja, além de cápsulas recolhidas no local.

Figueira ingressou na corporação em 2002, era lotado no 41º BPM, e deixa esposa e três filhos. Em nota, o Hospital Ronaldo Gazolla informou que ele já chegou sem vida à unidade.

A Polícia Militar afirmou que a operação, conduzida pelo Comando de Operações Especiais (COE), foi iniciada nas primeiras horas da manhã e tem como objetivo conter a atuação de criminosos ligados a disputas por território, além de combater roubos de veículos e cargas.

Você também pode gostar

CSN abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz em...

Polícia Civil intensifica buscas por suspeito de assassinar...

UniFOA abre Processo Seletivo de Medicina 2026 com...

Especialista debate autismo no Parque do Itatiaia

STF tem segurança reforçada para julgamento de trama...

VR: Condenado por abusar de sobrinha de 7...

Orquestra Sinfônica Jovem de Barra Mansa apresenta Ecos...

Itatiaia: PRF prende suspeito de apresentar documentação falsa...

Motociclista foge da PRF em Resende e é...

Musical infantil “Moana” chega à Itatiaia neste sábado...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996