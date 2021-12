Policiamento com bicicletas será retomado no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 18:21 horas

Bicicletas que foram doadas pela Aciap-BM serão utilizadas pelos policiais militares

Barra Mansa – O comando do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar) realizou nesta sexta-feira (3), no auditório da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), a oficialização da reimplantação da PO Bike (Policiamento Ordinário de Bicicleta) no município. A retomada desse tipo de policiamento foi possível por conta da doação de bicicletas feita pela entidade à Polícia Militar no final do mês passado.

As rondas serão feitas por dois policiais, que circularão nas bicicletas pelas ruas do Centro da cidade, podendo atender a qualquer tipo de ocorrência. Inicialmente, eles atuarão no horário das 14h às 22h, que poderá ser modificado conforme as necessidades. A intenção é reforçar a segurança na área comercial, onde há um aumento no movimento neste período, por conta das festas de fim de ano e do horário estendido do comércio. No entanto, essa operação fará parte da rotina de policiamento da cidade no restante do ano também.

O comandante do 28º BPM, tenente-coronel André Souza, falou sobre a reativação do serviço e agradeceu a doação das bicicletas e dos kits de segurança, compostos de capacetes, luvas e óculos, feitos pela Aciap-BM.

– Hoje concretizamos a reimplantação do patrulhamento com as bicicletas, que se adapta à realidade de Barra Mansa, principalmente no centro comercial, que permite ao PM interagir com propriedade com a população de bem, ele passa a conhecer os hábitos daquela localidade. Com essa interação, naturalmente, ocorre a sensação de segurança. Outra característica é o rápido deslocamento que as bicicletas proporcionam – explicou ele, ressaltando a parceria com a entidade. “A Aciap-BM foi e é, principalmente nesse momento, nossa grande parceira, nos atendeu prontamente. Esse é um trabalho de muitas mãos, não só da PM, mas da sociedade e, mais especificamente, da Aciap-BM. Em nome do 28º Batalhão da Polícia Militar agradeço a reciprocidade”, finalizou ele.

O presidente da Casa, Matheus Gattás, reforçou a importância da parceria da entidade com a Polícia Militar, lembrando que ela existe há muito tempo.

– É com grande alegria que participamos hoje dessa ação e que fizemos a doação das bicicletas. A Aciap-BM mantém essa parceria há décadas, podemos lembrar o treiler que ficava no Centro da cidade e foi uma doação nossa, já doamos outras bicicletas, quando essa ronda era realizada no município, entre outras ações. A Polícia Militar mostra sua força na manutenção da ordem, sendo parte importante na engrenagem que movimenta a economia de nossa cidade. Principalmente nessa época, que é sensível aos nossos associados que são comerciantes, que sofreram com as lojas por tanto tempo fechadas e que mantém a esperança na retomada das atividades. Temos certeza da capacidade da PM, certeza do ótimo emprego que será dado às bicicletas. Agradecemos e parabenizamos vocês pelo trabalho realizado – concluiu Gattás.

Estiveram presentes também diretores da ACIAP-BM, o sub-comandante do 28º BPM, major Rômulo Oliveira André, o comandante da 2ª Cia do 28º BPM, tenente Ricardo Cunha, e os policiais que farão a ronda.