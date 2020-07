Policiamento será reforçado na Vila Maria, em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 17:34 horas

Barra Mansa – O vereador Marquinho Pitombeira (DEM) se reuniu na manhã desta sexta-feira (10) com o comandante da 2ª Cia do 28º Batalhão da Polícia Militar, capitão Alcimar Videira; responsável pelo policiamento em Barra Mansa. O encontro aconteceu na sede da 2ª Cia, no bairro Vila Nova, após um pedido do parlamentar. Na ocasião foi selado um acordo para aumento do patrulhamento ostensivo na Vila Maria e adjacências.

Segundo Pitombeira, a solicitação da reunião com o comandante ocorreu depois que alguns crimes foram registrados na comunidade, preocupando os moradores.

– A população ficou muito assustada com alguns crimes ocorridos no bairro da Vila Maria. É um local tranquilo, onde todos se conhecem, então, quando isso acontece acaba abalando a comunidade. Procurei o capitão Videira, onde fui muito bem recebido e conseguimos um reforço no patrulhamento devido a esses acontecimentos graves; como homicídios e furto de uma TV no posto de saúde – disse, completando: “O capitão Videira me garantiu o patrulhamento ostensivo aqui na comunidade, assim como nós o solicitamos”.

O comandante disse que possui um planejamento que vai atender a demanda do parlamentar. “O vereador Marquinho Pitombeira me pediu este reforço e garanti a ele que isso vai ser feito. Já tenho um policiamento ostensivo voltado para toda Barra Mansa e estarei a partir de hoje reforçando o policiamento na Vila Maria; atendendo não só o vereador, mas a toda comunidade”, enfatizou Videira.