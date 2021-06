Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 17:12 horas

Angra dos Reis – A equipe da 166ª DP (Angra dos Reis), a Polícia Militar e a Prefeitura de Angra dos Reis deflagraram uma operação para identificar motocicletas furtadas ou roubadas usadas no tráfico de drogas e em outras atividades criminosas. As ações em conjunto começaram na última quinta-feira (03/06).

Na quarta-feira (9), um homem com mandado em aberto por estupro, sequestro e tortura foi preso na comunidade da Glória II, no Centro de Angra dos Reis. Em outra investida dos agentes, também em Angra, foram apreendidos três tabletes grandes de maconha, cápsulas de cocaína e material utilizado para embalar drogas. O material foi abandonado por supostos criminosos, que chegaram a trocar tiros com os policiais

Desde o início da operação, foram abordados 200 veículos. Dois homens foram autuados em flagrante por porte de drogas e três homens assinaram termo circunstanciado por transitar com as placas das motocicletas adulteradas. Além disso, duas motos sem placa foram levadas para o depósito público por não apresentarem nenhum documento.

De acordo com os agentes, as ações continuarão.