Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 18:55 horas

Volta Redonda – O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira, dia 23, um cartaz para ajudar nas investigações da 93ª DP – Volta Redonda, para que possa obter informações que levem à localização e prisão do foragido da Justiça Bismarck Pereira de Souza, de 30 anos. Ele é o atual companheiro da advogada acusada, segundo a Polícia Civil, de ser “a mentora intelectual” do assassinato de seu ex-companheiro, morto a tiros no dia 8 de dezembro do ano passado, após chegar em um endereço para consertar uma máquina de lavar.

A mulher foi presa na quarta-feira, dia 22, por policiais civis, em Volta Redonda. Ela era separada da vítima há algum tempo. Os dois brigavam muito pela guarda do filho. Isso incomodou o Bismarck, atual companheiro dela. Uma das razões do crime foi exatamente o ciúme que ele sentia da vítima.

– Ela foi a mentora intelectual do crime. Ela ainda recebeu um seguro de R$ 16 mil feito pela vítima em nome do filho que os dois tiveram juntos – disse o delegado Edézio Ramos da 93ª DP.

Um terceiro envolvido no crime foi preso no bairro São Luís, em Barra Mansa. Ele estava trabalhando no momento da prisão.

Contra eles foi expedido um mandado de prisão, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, pelo crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º – CP), incisos I e IV C/C Concurso de Pessoas (Arts. 29 a 31 – Cp) N/F Circunstâncias Agravantes (Arts. 61 a 64 – Cp), II, “J”, do C.P.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização Bismarck de Souza, nos seguintes canais de atendimento: Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; pelos telefones, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; pelo APP “Disque Denúncia RJ”; redes sociais Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/, https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

A 93ª DP – está encarregada do caso e inquérito criminal.

Foto: Divulgação

Bismark é atual companheiro da mentora intelectual do assassinato do ex-marido