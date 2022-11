Porto Real: homem é preso pela PM com pistola 765 - Diário do Vale

Porto Real: homem é preso pela PM com pistola 765

Matéria publicada em 15 de novembro de 2022, 19:35 horas

Porto Real- Após receberem uma denúncia, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar se deslocaram para a Avenida Renato Monteiro, próximo a Guardian, em Porto Real, onde abordaram dois suspeitos. Com eles os policiais encontraram uma pistola calibre 765 e munições. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 15. Os suspeitos foram encaminhados para a 100ª DP junto com o material apreendido.

“Mesmo com parte do efetivo direcionado para ocupação da Cidade Alegria, em Resende, o 37º BPM mantém o patrulhamento ostensivo em todas as suas cidades de atuação”, disse um policial militar.