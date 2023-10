Principal suspeito na tentativa de homicídio de Mingau é preso em Taubaté

Paraty – Agentes da 2ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) de Paraty anunciaram a prisão de um dos principais suspeitos da tentativa de homicídio contra o músico Mingau, neste sábado (14). O suspeito, de 29 anos, foi preso em Taubaté-SP, no resultado de uma ação em conjunto entre os estados que fazem divisa: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O baixista da banda Ultrage a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral foi bale ado no dia 2 de setembro, na Ilha das Cobras.

O homem vinha sendo monitorado e foi preso na cidade paulista, através de troca de informações entre as agência de inteligência, com apoio do 5° Batalhão de Polícia Militar do Interior.