Prefeito de Barra Mansa usa rede social para comentar sobre violência na cidade

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 17:36 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, usou a rede social para comentar o aumento da violência na cidade, devido aos confrontos entre facções criminosas rivais. Além disso, ele destacou a apreensão dois fuzis, considerados como armamento pesado, também em Barra Mansa.

– A Polícia Militar fez apreensão de armamento pesado no final de semana. Mas, percebemos que a violência entre as facções criminosas tem aumentado. Quem tem qualquer informação sobre localização dos bandidos, de drogas, de armas, ou informações sobre crimes, pode ajudar muito. A denúncia é anônima. Você não se expõe e pode ajudar a salvar vidas – destacou o prefeito.

Ocorrências

Desde segunda-feira, dia 1, policiais civis e militares registraram dois homicídios. Uma das vítimas foi o motoboy Pietro Henrique, assassinado no bairro Santa Clara. No dia seguinte, Matheus Lucas Narciso Santos, de 18 anos, foi morto no bairro Vista Alegre.

Além dos assassinatos, ocorreram tentativas de homicídio, praticamente quase no mesmo período.

Um homem foi baleado, no feriado de Finados, dia 2, quando estava em uma praça, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom. Ele permanece internado na Santa Casa de Barra Mansa.

Policiais militares foram até ao hospital, onde a vítima disse que os autores dos tiros estavam em um carro preto, cuja marca e placa não foram anotadas.

Segundo os PMs, a vítima já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas e violação a domicílio. No entanto, os policiais disseram que não havia mandado judicial expedido contra ele.

A outra tentativa de homicídio também ocorreu no dia 2 deste mês, na Rua Mauro Granato, no bairro Boa Vista 1, também em Barra Mansa. Um homem, de 28 anos, foi preso suspeito de amear matar uma mulher.

A vítima contou que já tinha sido ameaçada anteriormente pelo homem que estava armado com uma faca.