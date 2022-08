Prefeitura de Angra dos Reis lança o programa ‘Angra Mais Segura’

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 17:40 horas

Angra- Na próxima quarta-feira, dia 10, a Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Segurança Pública, irá lançar às 14h, o programa ‘Angra Mais Segura’.

De acordo com a prefeitura, o lançamento do programa que tem como objetivo à redução dos índices de criminalidade da cidade com a participação das forças de segurança federais, estaduais e municipais, está previsto para acontecer no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara.

Na ocasião, será lançado também, por meio de uma parceria entre as secretarias de Segurança Pública e Educação, o programa Educação e Segurança Pública de Mãos Dadas, que levará para as escolas do município palestras sobre segurança pública.

Como o evento ocorrerá durante uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a participação será restrita às autoridades e à imprensa.