Prefeitura de Três Rios comunica desaparecimento de secretário

Três Rios – A Prefeitura de Três Rios informou em nota que aguarda confirmação sobre desaparecimento do Secretário Municipal de Obras e Habitação, Robson Garcia de Oliveira, nesta quarta-feira (02).

O veículo de Robson foi encontrado na BR-040, próximo ao viaduto situado ao lado da Nestlé, sem sinais de arrombamento ou furto.

O Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar realizam buscas no local. Uma equipe da Prefeitura de Três Rios está prestando todo o apoio necessário.

Neste momento de extrema angústia e tristeza, o Executivo trirriense solicita que, em respeito aos familiares e amigos de Robson Garcia, não divulguem fakenews. Estamos no aguardo de informações oficiais dos órgãos responsáveis.