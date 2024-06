Prefeitura de VR envia Plano Municipal de Direitos Humanos para aprovação da Câmara

Volta Redonda – A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Glória Amorim, entregou um documento de 60 páginas com propostas para o Plano Municipal de Direitos Humanos (PMDH) ao prefeito Antonio Francisco Neto. Representados nas propostas estão representantes da sociedade civil e lideranças de movimentos pastorais sociais que compõem a comissão de elaboração do plano, construído em nove meses de trabalho. As propostas seguirão para aprovação da Câmara de Vereadores.

Também estavam no gabinete, durante a entrega do PMDH ao prefeito, o professor Luiz Henrique Abegão (Diretor de Ciências Humanas e Sociais da UFF-VR), a assessora de Políticas para Direitos Humanos da SMDH, Josinete Pinto, que destacou a participação de outras secretarias municipais na elaboração do documento; a representante da Pastoral da Educação, Sônia Aparecida dos Santos Barbosa Leite; e o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Volta Redonda (Copevre), Rodrigo Matias.

“Vamos encaminhar o Plano Municipal de Direitos Humanos para a Câmara Municipal com a recomendação de que é importante agilizar essa votação. Com a aprovação do documento, vamos avançar ainda mais em políticas públicas. Eu recebi pessoas do governo estadual aqui no município e eles elogiaram muito a competência, a dedicação e o trabalho que a equipe da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos vem fazendo em Volta Redonda”, contou o prefeito Neto.

A secretária Glória Amorim informou que as propostas do plano foram elaboradas através da realização de plenária e conferência municipal, abertas ao público, e de escutas qualificadas com as instituições, presenciais e on-line, que contou com a participação de estudantes universitários.

“Este documento é o resultado de um trabalho comunitário realizado ouvindo instituições, lideranças nas comunidades, a população e contou com a escuta qualificada feita pelos universitários da UFF (Universidade Federal Fluminense) e UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda)”, disse.