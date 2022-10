Presa dupla que roubou carro de PM

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 09:46 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Agentes do Serviço Reservado (P2), do 28º Batalhão da PM, prenderam na quinta-feira (27), dois homens que roubaram o veículo Voyage após renderem um policial militar, lotado no 10 BPM (Barra do Piraí). O assalto foi na Vila Mury, em Volta Redonda.

Os ladrões, que estavam a pé, fugiram no carro em direção a Avenida Adalberto de Barros Nunes (Avenida Beira Rio). Por meio do GPS instalado no carro, um dos suspeitos foi localizado no bairro Jardim Central, em Barra Mansa. Ele estava com a chave do Voyage.

Em seguida, o carro foi localizado abandonado na Rua Manoel Sebastião, no bairro Vila Nova, também em Barra Mansa, que foi entregue a vítima. O autor disse que a pistola de calibre .40, usada no assalto, estava na casa dele na Vila Delegado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Os agentes apreenderam a arma, que estavam municiada. Na mesma localidade, foi preso o outro comparsa. Eles foram levados para a 90ª DP, onde foram indiciados por roubo.