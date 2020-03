Presa dupla suspeita de duplo homicídio em Resende

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 09:41 horas

Resende – Um homem foi preso e um menor apreendido na quinta-feira (12), no bairro Baixado do Olaria, em Resende, como suspeitos de terem praticado um duplo homicídio. O crime foi na quarta-feira (11), próximo a um bar no bairro Liberdade. Eles foram detidos por policiais civis da 89ªDP (Resende), coordenados pelo Delegado Titular Michel Floroshk.

As vítimas foram Diego Vittor Gonçalves da Silva, 17 anos, Deilson Carvalho de Souza, de 28. Outro homem, não identificado, também foi baleado e levado para o Hospital de Emergência de Resende. Segundo testemunhas, ocupantes de um carro cinza, placa e modelo não anotados, estacionou próximo de onde as vítimas estavam e passaram a atirar.

Um dos criminosos chegou a sair do carro e continuou atirando na direção dos três homens, que correram para dentro do bar, mas mesmo assim foram atingidos pelos disparos.

Policiais militares encontraram um motorista de aplicativo quando chegavam na 89ª DP (Resende) para registrar o crime. O motorista relatou que foi rendido no bairro Itapuca por três homens e que foi obrigado a levar os bandidos até o local do crime. Segundo ele, após as execuções foi obrigado a deixar os atiradores no Itapuca, onde foi liberado.