Presa dupla suspeita de esconder pistola e munições em lata de lixo

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 18:35 horas

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão da PM prenderam nesta segunda-feira, dia 12, dois jovens de 25 e 19 anos, suspeitos de porte ilegal de arma em Barra do Piraí. O flagrante foi na Rua 20, no bairro Califórnia.

Os PMs chegaram ao local por meio de denúncia anônima. A informação revelava os aspectos físicos dos jovens e o tipo de roupa que cada um deles vestia.

Ao serem abordados, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, próximo a dupla havia uma lata de lixo, onde foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, 26 munições e um carregador, com capacidade para 15 munições.

Os dois foram levados para a 88ª DP (Barra do Piraí), e apresentados ao delegado titular Rodolfo Atala, que os liberou para serem ouvidos posteriormente na delegacia. Já o material encontrado ficou apreendido na unidade policial.