Presa em Paraty mulher suspeita de maltratar o marido de 71 anos

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 15:17 horas

Paraty – Policiais civis da 167ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, prenderam nesta sexta-feira, dia 4, uma mulher de 45 anos, suspeita de maltratar o marido de 71 anos. Segundo o delegado, o idoso foi por várias vezes abandonado pela mulher, e visto por testemunhas, dormindo na varanda do imóvel do casal.

– O idoso ficava sujeito a riscos de doença, devido a exposição no tempo. Sendo que ela era obrigada por lei, a cuidar da vítima, porque eram casados oficialmente. Ela deixava de prover a ele, além do abrigo domiciliar, as necessidades básicas. Sem falar das agressões verbais e humilhações que ela fazia ao marido – disse Russo.

O delegado explicou que localizaram a suspeita após denúncia anônima. A mulher foi levada para a Delegacia de Paraty.