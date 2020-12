Presa em Pinheiral mulher que carregava pistola na bolsa

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 15:11 horas

Pinheiral – Uma mulher, de 39 anos, foi presa no domingo, dia 6, após ser flagrada por policiais militares, transportando em uma bolsa, uma pistola calibre 9 milímetros, com a numeração raspada. Ela foi abordada pelos agentes, quando saía de uma casa na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral.

Segundo os policiais, a mulher estava saindo da casa em companhia de um jovem de 20 anos, que, momentos antes, havia sido abordado por estar em atitude suspeita com outros homens, próximo a uma quadra no mesmo bairro.

A bolsa da mulher continha ainda munições e carregador de pistola.

Ela foi levada para a 101ª DP (Pinheiral).