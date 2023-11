Presa em VR suspeita de matar marido com facada no coração - Diário do Vale

Volta Redonda – Uma mulher de 48 anos foi presa, na noite de segunda-feira (6), por agentes da 93ª Delegacia de Polícia. Ela, que foi encontrada no bairro Vila Brasília, é suspeita de ter matado o marido com um golpe de faca no coração. O crime teria ocorrido no dia 18 de setembro, ocasião em que a mulher disse que o marido havia se matado.

As investigações apontaram para homicídio qualificado, motivo pelo qual a suspeita foi detida. De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado de prisão temporária cumprido contra ela nesta terça-feira foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.

A mulher foi recolhida ao sistema penitenciário, onde aguardará o prosseguimento das investigações e ficará à disposição da Justiça.