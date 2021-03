Matéria publicada em 23 de março de 2021, 16:15 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam recentemente em flagrante uma mulher pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico de drogas. Ela foi capturada na altura do bairro Garatucaia, em Angra dos Reis, após monitoramento do setor de inteligência. Em um fundo falso da bolsa dela foram localizadas duas pistolas e quatro carregadores.

Os agentes realizavam uma diligência na Rodovia Rio-Santos para localizar um veículo que seria utilizado pela organização criminosa que controla o tráfico de Angra dos Reis.

No carro estavam o motorista, que é cadastrado em uma empresa de corridas por aplicativo, e a autora do crime. Em depoimento na delegacia, a mulher informou que foi paga para pegar o material na comunidade Parque União, Zona Norte do Rio de Janeiro, e entregar no bairro Areal, em Angra dos Reis. Segundo os policiais, ela já possui anotação criminal por tráfico de drogas.